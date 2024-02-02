Доллар дорожает в пятницу

МИНСК, 2 фев — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль продолжил расти в цене по отношению к российской валюте.
Сегодня на старте работы биржи спрос и предложение на европейскую валюта снова отсутствовали. Нацбанк в случае, если сессия не состоится, использует для определения курса данные последних торгов.
При этом американская валюта продолжает укрепляться на фоне позитивных настроений игроков на рынке от решений ФРС. По состоянию на 10:22 доллар прибавил еще 0,36% к своей цене и замер на отметке в 3,2125 белорусского рубля.
Российская валюта перестала ощущать поддержку от налогового периода для основных экспортеров и стала корректировать свой курс, подешевев по состоянию на 10:24 на 0,14%. На бирже за 100 российских просили 3,5433 белорусского рубля.
Несмотря на снижение стоимости меди на рынке, как индикатора состояния промышленности в КНР, местная валюта по состоянию на 10:22 укрепилась на 0,48%. На торгах за 10 юаней предлагали 4,4640 белорусского рубля.