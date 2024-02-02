В Свердловской области откроется образовательный кластер от «Росатом»

В вузе планируют увеличить перечень специальностей и вместе с тем повысить число студентов. Филиал института МИФИ запустит направления подготовки специалистов для работы на уральских промышленных предприятиях.
— Это в интересах не только госкорпорации «Росатом», у нас очень большой запрос по ядерным кадрам, но и в интересах всей промышленности Урала, особенно северного Урала, — отметил Лихачев.
Для создания кластера потребуются немалые финансовые затраты. А также осмысление на десятилетия вперед.