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В Свердловской области откроется образовательный кластер от «Росатом»

Появится он в Лесном.

«Росатом» создаст образовательный кластер в Свердловской области. Госкорпорация планирует преобразовать филиал Технологического института МИФИ в Лесном. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В вузе планируют увеличить перечень специальностей и вместе с тем повысить число студентов. Филиал института МИФИ запустит направления подготовки специалистов для работы на уральских промышленных предприятиях.

— Это в интересах не только госкорпорации «Росатом», у нас очень большой запрос по ядерным кадрам, но и в интересах всей промышленности Урала, особенно северного Урала, — отметил Лихачев.

Для создания кластера потребуются немалые финансовые затраты. А также осмысление на десятилетия вперед.

образование