Омский завод массово ищет сотрудников на зарплату от 67 тысяч рублей

По информации регионального «Минтруда», на предприятии, входящем в пятерку мировых лидеров в области космических технологий, на сегодняшний день открыто более 100 вакансий, а объем работ в рамках гособоронзаказа распланирован на несколько лет вперед.
Отмечается, что на сегодняшний день в числе основных вакансий объединения — монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с числовым программным управлением, фрезеровщик, токарь, слесарь механосборочных работ, инженер-технолог.
При этом по ряду позиций зарплата начинается от 67 тысяч рублей: согласно данным портала омской службы занятости, такую зарплату предлагают слесарю механосборочных работ 2−6 разряда (32 места); токарю-расточнику 4−6 разряда (1 место) и другим токарям (13 мест). Для операторов станков с программным управлением. Как указано, открыто 14 мест (зарплата от 58 тысяч рублей); для монтажников электрооборудования летательных аппаратов — 10 мест (зарплата от 40 тысяч рублей).
Завод также предлагает своим сотрудникам оздоровление, летний отдых для детей, систему наставничества, а также возможность обучаться и повышать квалификацию.
В омском Минтруде добавили, что следующая ярмарка вакансий пройдет в Омске в пятницу, 9 февраля 2024 года, в кадровом центре по улице Тарская, 11. Ключевым работодателем на этот раз станет АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».