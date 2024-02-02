Омский завод массово ищет сотрудников на зарплату от 67 тысяч рублей

При этом по ряду позиций зарплата начинается от 67 тысяч рублей: согласно данным портала омской службы занятости, такую зарплату предлагают слесарю механосборочных работ 2−6 разряда (32 места); токарю-расточнику 4−6 разряда (1 место) и другим токарям (13 мест). Для операторов станков с программным управлением. Как указано, открыто 14 мест (зарплата от 58 тысяч рублей); для монтажников электрооборудования летательных аппаратов — 10 мест (зарплата от 40 тысяч рублей).