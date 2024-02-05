Принятые меры сделали свое дело, но радоваться рано. Эксперт об энергетической ситуации в Узбекистане

В отличие от прошлого года Узбекистан переживает нынешнюю зиму без особых проблем в энергетической сфере. Что способствовало улучшению ситуации, корреспондент Podrobno.uz поинтересовался у заведующего сектором, доцента кафедры «Экономика нефти и газа» филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрата Бобохужаева.
Выучен ли урок?
Эксперт отмечает несколько важных факторов, которые оказали влияние на то, что за прошедшие два зимних месяца в Узбекистане не было особых проблем в энергетической сфере.
«Во-первых, безусловно, важную роль в стабильности газо- и электроснабжения населения и предприятий республики сыграли поставки российского природного газа. Как известно, отечественная компания UzGasTradе и российская “Газпром экспорт” заключили коммерческий контракт сроком на 2 года на поставку около 2,8 миллиарда кубометров природного газа в год. Поставки российского газа начались 7 октября прошлого года».
Во-вторых, республика также заключила контракт на поставку природного газа из Туркменистана в объеме до 2 миллиардов кубометров в год.
В-третьих, содействие в этом также оказала природа, январь 2024 года отмечен синоптиками как самый теплый январь в истории Узбекистана..
В-четвертых, эксперт отметил увеличение вместимости подземного хранилища газа на месторождении «Газли» с 3 до 6 миллиардов кубометров природного газа. Это также позволило повысить стабильность бесперебойной и надежной подачи природного газа потребителям. Стоит отметить, работы в этом плане продолжатся, к 2025 году узбекско-российское совместное предприятие Gazli Gas Storage увеличит вместимость данного газохранилища до 10 миллиардов кубометров газа.
«В-пятых, свою роль также сыграли принятые административные меры. После прошлогодней суровой зимы произошли кадровые ротации, были приняты и другие меры, которые позволили повысить ответственность и эффективность деятельности руководителей по подготовке к осенне-зимнему периоду».
По его мнению, именно эти меры оказали влияние на то, что в нынешнюю зиму пока не было особых проблем в энергетической сфере.
Радоваться рано
В то же время эксперт считает, что было бы неправильным называть сложившуюся ситуацию однозначно стабильной.
«Я бы назвал ее зыбкой и временной, и для этого есть веские основания. Согласно данным топливно-энергетического баланса Узбекистана за 2022 год, представленным Агентством статистики, население использует лишь почти пятую часть добываемого природного газа (22,2%). Основная часть (30,4%) добываемого топлива расходуется на производство электроэнергии и тепла. Также велики потери природного газа, в 2022 году они составили 8,8%».
Необходимо отметить, что основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы в республике построена в прошлом веке, что приводит к огромным потерям и регулярным авариям. Также техника и технологии нуждаются в капитальном ремонте и крупных капиталовложениях.
Согласно данным странового доклада о климате и развитии Узбекистана, подготовленного сотрудниками Группы Всемирного банка и опубликованного в ноябре 2023 года, для замены устаревающей энергетической инфраструктуры республики необходимы значительные инвестиции в размере 262 миллиардов долларов.
Следует отметить, что в регионах Узбекистана устарели 33 тысячи трансформаторов и 122 тысячи километров электрических сетей. За 9 месяцев прошлого года потери электроэнергии составили 12% от общего объема производства. Для ввода новых мощностей и полной модернизации сетей потребуются инвестиции в размере 52 миллиардов долларов.
«Решение данных проблем может облегчить и ускорить осуществление давно обсуждаемого крупного проекта по строительству Россией АЭС в нашей республике. Данный проект кардинально улучшит обеспечение республики электроэнергией».
Больше газа
В контексте газового сотрудничества также стоит отметить, что Узбекистан и Россия планируют продолжить и наращивать газовые поставки, что также должно оказать позитивное влияние на жизнь обычных узбекистанцев, производственный сектор, экономики страны в целом.
«К середине 2024 года Узбекистан и Россия намереваются подписать долгосрочную договорную базу по поставкам природного газа сроком на 15 лет. Стабильная, бесперебойная и надежная подача природного газа из РФ в Узбекистан позволит укрепить наши экономические связи в энергетической отрасли. Как известно, в республике с начала 2000-х годов осуществляют активную деятельность такие российские компании, как “Лукойл”, “Газпром” и другие. Они вложили в нашу страну более 10 миллиардов долларов инвестиций, а также создали рабочие места».
Также, по словам эксперта, долгосрочные договоренности позволят стране выступить в качестве транзитной страны для поставки российского природного газа в другие страны. Это позволит республике получать стабильный дополнительный доход от транзитных услуг, а также создать дополнительные рабочие места для трудоустройства своих граждан.