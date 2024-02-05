Принятые меры сделали свое дело, но радоваться рано. Эксперт об энергетической ситуации в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Энергетический кризис, разразившийся в начале зимы 2023 года, ярко продемонстрировал все проблемы отечественной энергетики и стал жесткой проверкой на прочность для нас всех. С масштабными отключениями газа и электричества в холода столкнулись не только в регионах республики, но и в столице. Полагаем, многие узбекистанцы еще помнят, как им приходилось обогреваться у костров во дворе или убаюкивать младенцев в машинах. Социальные сети были переполнены постами гнева и отчаяния, некоторые жители рассказывали, что вынуждены были покупать готовую еду и греться в торговом центре.