Россиян обрадовали увеличением сразу 11 выплат. Февральские списки

Уже в феврале ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 7.4% — в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определённый Росстатом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Госуслуг»(18+).