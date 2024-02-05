Россиян обрадовали увеличением сразу 11 выплат. Февральские списки

Уже в феврале ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 7.4% — в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определённый Росстатом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Госуслуг»(18+).
Точный список:
- Единовременное пособие при рождении ребенка — 24 604,30 рублей;
- Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет— 9 227,24 рублей;
- Единовременное пособие беременной жене призывника — 38 963,47 рублей;
- Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 16 698,63 рублей;
- Единовременное пособие при передаче ребенка в семью — 24 604,30 рублей;
- Единовременное пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью, старше 7 лет, братьев и сестер — 187 996,90 рублей;
- Пособие по безработице — минимум 1 611 рублей, максимум 13 738,61 рублей три месяца, 5 370 рублей еще три месяца;
- Денежный эквивалент набора социальных услуг — 1 578,50 рублей;
- Пособие на погребение — 8 370,20 рублей;
- ЕДВ для инвалидов — 5 324,84 рублей для I группы, 3 802,78 рублей для II, 3 044,15 рублей для III;
- ЕДВ для детей с инвалидностью — 3 802,78 рублей.