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Россиян обрадовали увеличением сразу 11 выплат. Февральские списки

Сразу 11 выплат увеличатся в России в ближайшее время.

Уже в феврале ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 7.4% — в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определённый Росстатом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Госуслуг»(18+).

Точный список:

  • Единовременное пособие при рождении ребенка — 24 604,30 рублей;
  • Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет— 9 227,24 рублей;
  • Единовременное пособие беременной жене призывника — 38 963,47 рублей;
  • Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 16 698,63 рублей;
  • Единовременное пособие при передаче ребенка в семью — 24 604,30 рублей;
  • Единовременное пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью, старше 7 лет, братьев и сестер — 187 996,90 рублей;
  • Пособие по безработице — минимум 1 611 рублей, максимум 13 738,61 рублей три месяца, 5 370 рублей еще три месяца;
  • Денежный эквивалент набора социальных услуг — 1 578,50 рублей;
  • Пособие на погребение — 8 370,20 рублей;
  • ЕДВ для инвалидов — 5 324,84 рублей для I группы, 3 802,78 рублей для II, 3 044,15 рублей для III;
  • ЕДВ для детей с инвалидностью — 3 802,78 рублей.