Стало известно, где построят жильё для работников омской оборонки

Одна из площадок, согласно документу, располагается в Центральном округе, на перекрёстке улицы Арнольда Нейбута и 20-й Линии. Две других — в Ленинском, рядом с бывшей железнодорожной веткой на бывшую сортировочную станцию, на углу Ушинского и Лагоды.