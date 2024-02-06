Стало известно, где построят жильё для работников омской оборонки

«Промсвязьбанк», который, как уже сообщалось, планирует построить жилые дома для работников «Омсктрансмаша», рассматривает две возможных площадки. Об этом говорится в отчёте об использовании земель под снесёнными аварийными домами, подготовленном омской мэрией.
Одна из площадок, согласно документу, располагается в Центральном округе, на перекрёстке улицы Арнольда Нейбута и 20-й Линии. Две других — в Ленинском, рядом с бывшей железнодорожной веткой на бывшую сортировочную станцию, на углу Ушинского и Лагоды.
Площадь первого участка составляет 9 тысяч квадратных метров, двух других — 6,7 тысячи.