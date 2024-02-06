В Узбекистане могут легализовать букмекерские конторы

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане возможность легализации букмекерской деятельности находится в процессе рассмотрения, окончательное решение еще не принято, заявил первый замдиректора Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Вячеслав Пак на пресс-конференции по итогам работы Агентства в 2023 году, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Легализовывать или не легализовывать азартные игры и букмекерскую деятельность — это очень спорный вопрос в обществе. Сейчас стоит вопрос выработки позиции. Сложно сказать, когда это будет легализовано. Пока рано загадывать определенные сроки. Вопрос прорабатывается и будет принято решение по итогам рассмотрения предложений, которые должны быть внесены».
Напомним, что Постановлением президента от 7 апреля 2023 года «О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола» министерству молодежной политики и спорта совместно с Минцифры, Минэкономики, Минюстом и Ассоциацией футбола Узбекистана поручено создать специальную рабочую группу и внести в Кабинет Министров предложения. Они касаются осуществления «букмекерской деятельности в расширении системы финансирования футбола на основе передового зарубежного опыта».
В декабре 2019-го Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в республике. Их легализация должна была способствовать развитию спорта, особенно футбола, а также повышению его инвестиционной привлекательности. Планировалось, что выдачей лицензий будет заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган упразднили, а соответствующие нормативные механизмы так и не разработали. Кроме того, в апреле 2022 года президент Узбекистана отменил свое предыдущее решение о легализации этой деятельности.