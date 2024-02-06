В Узбекистане могут легализовать букмекерские конторы

В декабре 2019-го Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в республике. Их легализация должна была способствовать развитию спорта, особенно футбола, а также повышению его инвестиционной привлекательности. Планировалось, что выдачей лицензий будет заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган упразднили, а соответствующие нормативные механизмы так и не разработали. Кроме того, в апреле 2022 года президент Узбекистана отменил свое предыдущее решение о легализации этой деятельности.