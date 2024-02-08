Омский дольщик впервые в регионе получил квартиру с помощью механизма МИП

Омич Евгений Графкин вложил деньги в строительство дома по улице Герцена семнадцать лет назад. Он полностью оплатил 38 квадратных метров с черновой отделкой. Застройщик обещал, что дом в ЖСК «Центральный-2» будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2009 года. Однако сроки сдачи объекта неоднократно срывались.
Руководство кооператива сетовало то на мировой финансовый кризис, то на проблемы с поставщиками, а потом и вовсе заморозило стройку. Возбудили уголовное дело. Но вернуть свои деньги дольщикам так не удалось, поскольку счета жилищного строительного кооператива оказались пустыми. Долгострой внесли в Единый реестр проблемных объектов.
В настоящее время в Омской области в этот список включено около пятисот участников долевого строительства. Многие из них ждут обещанных квартир более десяти лет. В регионе для решения наболевшей проблемы применяют несколько механизмов. В частности, достройку замороженных объектов с передачей готовых квартир обманутым дольщикам либо компенсационные выплаты.
Дольщик Евгений Графкин стал первым счастливчиком, получившим квартиру в квартале Новый Амур. Это «однушка» площадью 37 квадратных метров с чистовой отделкой.
— Достойная компенсация, — говорит Евгений. — Локация дома удобная, видно новое качество строительства с применением современных подходов. Это, конечно, не тот центр города, где строился наш дом на Герцена, но с учетом обстоятельств вариант очень хороший.
Полноправным собственником долгожданного жилья омич станет уже на следующей неделе — сделка находится на стадии регистрации в Росреестре.
— Механизм хоть и растянут по времени, но он рабочий, — утверждает руководитель департамента строительного комплекса министерства строительства Омской области Евгений Корнев.
В этом году застройщики сдадут в эксплуатацию шестнадцать многоквартирных домов. Пять процентов от 255 тысяч квадратных метров жилья будет передано в областной фонд.
— Этими квартирами будут обеспечены сироты, жильцы аварийных домов и обманутые дольщики, — поясняет Евгений Корнев.
А на днях заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин посетил проблемный долгострой на улице 11-й Ремесленной. По версии следствия, около 15 миллионов рублей из полученного застройщиком аванса было израсходовано на цели, не связанные с возведением объекта. Дмитрий Демешин поручил прокурору Омской области инициировать уголовное преследование руководителей коммерческой организации.
Прямая речь
Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий:
— С 2019 года Наблюдательный совет фонда принял решения о выплатах инвесторам 1 076 проблемных домов. Компенсации получат более 56,5 тысячи человек. В полном объеме выплаты проведены 19 тысячам дольщиков. В 16 регионах возмещение получили все граждане, которым полагались компенсации. В числе регионов, где завершены выплаты, — Алтайский и Забайкальский края, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Новгородская, Оренбургская и Тульская области, республики Коми, Крым, Удмуртия и Татарстан.