Омский дольщик впервые в регионе получил квартиру с помощью механизма МИП

В настоящее время в Омской области в этот список включено около пятисот участников долевого строительства. Многие из них ждут обещанных квартир более десяти лет. В регионе для решения наболевшей проблемы применяют несколько механизмов. В частности, достройку замороженных объектов с передачей готовых квартир обманутым дольщикам либо компенсационные выплаты.