Беларусь собирается открыть воздушное сообщение с Венесуэлой, Кенией и Сейшелами

Воздушное сообщение с Венесуэлой, Кенией и Сейшелами может быть открыто в Беларуси после подписания соответствующих договоров. Как сообщили в Минтрансе, в настоящий момент проводятся необходимые процедуры для организации этого процесса.
Также на заседании коллегии Департамента по авиации 8 февраля было сказано про переговоры с авиационными властями России, Египта, Китая, Омана, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Казахстана и другими странами. При этом есть уже первые результаты — подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Оманом.
В Минск в 2023 году начали выполнять полеты 5 иностранных перевозчиков (всего в настоящее время их 11). В свою очередь авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярные рейсы в 20 аэропортов 10 государств.
— Открыто два новых регулярных направления из Минска: в Дели и Мурманск. В октябре стартовали регулярные рейсы по маршруту Гомель-Москва-Гомель, — отметили в Минтрансе.