Беларусь собирается открыть воздушное сообщение с Венесуэлой, Кенией и Сейшелами

Также на заседании коллегии Департамента по авиации 8 февраля было сказано про переговоры с авиационными властями России, Египта, Китая, Омана, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Казахстана и другими странами. При этом есть уже первые результаты — подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Оманом.