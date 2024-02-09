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Катарская авиакомпания запускает прямые рейсы из Дохи в Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания Qatar Airways запускает пассажирские рейсы по маршруту Доха — Ташкент — Доха. Первый регулярный рейс запланирован на 2 июня 2024 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как сообщает Uzbekistan Airports, полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

«Для нас очень важно, что авиакомпания такого уровня будет летать в аэропорт Ташкента», — отметили в Uzbekistan Airports, и подчеркнули, что с каждым годом стараются расширить не только географию полетов, но и увеличивать число иностранных авиаперевозчиков.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Авиаперевозчик выполняет рейсы по свыше 170 направлениям по всему миру. Компания удостоена множества престижных наград и семь раз была удостоена звания «Лучшая авиакомпания мира» по версии Skytrax.