Катарская авиакомпания запускает прямые рейсы из Дохи в Ташкент

Как сообщает Uzbekistan Airports, полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
«Для нас очень важно, что авиакомпания такого уровня будет летать в аэропорт Ташкента», — отметили в Uzbekistan Airports, и подчеркнули, что с каждым годом стараются расширить не только географию полетов, но и увеличивать число иностранных авиаперевозчиков.
Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Авиаперевозчик выполняет рейсы по свыше 170 направлениям по всему миру. Компания удостоена множества престижных наград и семь раз была удостоена звания «Лучшая авиакомпания мира» по версии Skytrax.