Катарская авиакомпания запускает прямые рейсы из Дохи в Ташкент

«Для нас очень важно, что авиакомпания такого уровня будет летать в аэропорт Ташкента», — отметили в Uzbekistan Airports, и подчеркнули, что с каждым годом стараются расширить не только географию полетов, но и увеличивать число иностранных авиаперевозчиков.