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В Перми отменили торги на комплексное развитие территории «Тихого Компроса»

Краевой Минстрой проводит уже второй аукцион на право КРТ центральной части Перми.

Минстрой Пермского края уже со второй попытки не сумели найти желающих провести комплексное развитие территории (КРТ) «Тихого Компроса» в Перми. Территория в центральной части города ограничена улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя земельными участками.

Краевое ведомство в январе этого года повторно объявило аукцион на КРТ части Комсомольского пр. в Свердловском районе Перми, первый на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» был проведен в ноябре 2023 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Общая площадь земли под развитие территории «Тихого Компроса» составляет 5,29 га, начальная стоимость лота 2,8 млн руб.

Победитель аукциона должен взять обязательство провести ее реновацию в течение восьми лет, включая снос и расселение жилья, а также строительство новых домов.

Причинами отказа заявок на КРТ части Комсомольского пр. могли стать: высокая стоимость и короткие сроки расселения жилья, жесткие ограничения по высотности и внешнему виду домов.

В Пермском крае для проведения электронных торгов 2024 года выбрали площадки: «ТЭК-Торг», «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ЕЭТП» и «Центр электронных торгов».