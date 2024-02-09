В Перми отменили торги на комплексное развитие территории «Тихого Компроса»

Минстрой Пермского края уже со второй попытки не сумели найти желающих провести комплексное развитие территории (КРТ) «Тихого Компроса» в Перми. Территория в центральной части города ограничена улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя земельными участками.
Краевое ведомство в январе этого года повторно объявило аукцион на КРТ части Комсомольского пр. в Свердловском районе Перми, первый на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» был проведен в ноябре 2023 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Общая площадь земли под развитие территории «Тихого Компроса» составляет 5,29 га, начальная стоимость лота 2,8 млн руб.
Победитель аукциона должен взять обязательство провести ее реновацию в течение восьми лет, включая снос и расселение жилья, а также строительство новых домов.
Причинами отказа заявок на КРТ части Комсомольского пр. могли стать: высокая стоимость и короткие сроки расселения жилья, жесткие ограничения по высотности и внешнему виду домов.
В Пермском крае для проведения электронных торгов 2024 года выбрали площадки: «ТЭК-Торг», «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ЕЭТП» и «Центр электронных торгов».