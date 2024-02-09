В Перми отменили торги на комплексное развитие территории «Тихого Компроса»

Краевое ведомство в январе этого года повторно объявило аукцион на КРТ части Комсомольского пр. в Свердловском районе Перми, первый на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» был проведен в ноябре 2023 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Общая площадь земли под развитие территории «Тихого Компроса» составляет 5,29 га, начальная стоимость лота 2,8 млн руб.