Крупная компания завершила передислокацию с Кипра на остров Русский

Global Ports владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии — в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом «Логистический парк “Янино” под Санкт-Петербургом. Основной акционер Global Ports — группа компаний “Дело” Сергея Шишкарева и “Росатома”.