Крупная компания завершила передислокацию с Кипра на остров Русский

Global Ports (входит в группу компаний «Дело») официально завершил передислокацию с Кипра в Россию. Подтверждение об исключении из реестра Кипра Global Ports Investments PLC получила 31 января 2024 года. Таким образом, завершена редомициляция одного из крупнейших операторов морских контейнерных терминалов в России в специальный административный район (САР) на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что 19 декабря 2023 года в ЕГРЮЛ была зарегистрирована «Международная компания акционерное общество “Глобал Портс Инвестментс” (МКАО “ГПИ”) в посёлке Мелководный на острове Русский. Генеральным директором новой компании является Альберт Лихолет, также являющийся руководителем Global Ports.
Действующее российское законодательство обязывает перебирающиеся в САР компании в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации.
Global Ports заявил о намерении редомицилировать корпоративную структуру группы в Россию в феврале 2023 года. На внеочередном собрании 2 марта 2023 года акционеры одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в САР на острове Русском. Акционеры также утвердили смену наименования компании с Global Ports Investments PLC на «Международная компания акционерное общество “Глобал Портс Инвестментс” (МКАО “ГПИ”).
САР были созданы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на международной выставке-форуме «Россия» заявил, что участниками САР на острове Русском уже стали 67 компаний.
Global Ports владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии — в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом «Логистический парк “Янино” под Санкт-Петербургом. Основной акционер Global Ports — группа компаний “Дело” Сергея Шишкарева и “Росатома”.
Отметим, что редомициляция TCS Group (группы «Тинькофф банка») на остров Русский может завершиться уже в первом квартале 2024 года,