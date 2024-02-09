Власти Екатеринбурга нарастили темпы сноса ларьков. Об этом сообщил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин в ходе брифинга о сносе незаконных киосков.
За 2023 год в городе нашли 516 киосков. Из них удалось снести 474 объекта. По сравнению с 2022 годом, показатели увеличились в четыре раза.
В ходе брифинга Максим Чаплыгин заявил, что в Екатеринбурге для киосков поднимут арендную плату. А новые тарифы начнут действовать с 1 сентября.
— Мы проанализировали рынок аренды коммерческой недвижимости. Порядок расчета был разработан Институтом экономики УрО РАН. Предлагается ввести дополнительные коэффициенты, — рассказал Максим Чаплыгин.
Причиной для введения таких мер стали установленные ранее «несправедливо маленькие платы».