Пермякам сообщили, на сколько в июле вырастут тарифы на тепло

Как известно, наибольшая доля расходов на коммуналку приходится на теплоснабжение. В департаменте ЖКХ администрации Перми сообщили, что тарифы тепло в краевом центре во второй половине года вырастут на 13,1 процента. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ Прикамье».