Пермякам сообщили, на сколько в июле вырастут тарифы на тепло

Мы уже ранее писали, что тарифы на ЖКУ в Пермском крае с 1 июля могут вырасти в среднем на 15,1 процента.
Как известно, наибольшая доля расходов на коммуналку приходится на теплоснабжение. В департаменте ЖКХ администрации Перми сообщили, что тарифы тепло в краевом центре во второй половине года вырастут на 13,1 процента. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ Прикамье».
Как объясняют в гордепартаменте, было заключено дополнительное соглашение к соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Перми между администрацией города и ПАО «Т Плюс».
— В итоге с 1 июля планируется рост цен в ценовых зонах теплоснабжения (ЦЗТ): Пермь (магистральные сети, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) и микрорайон Заостровка на 13,8 процента; по остальным зонам теплоснабжения Перми на 12,8 процента, — сообщают в горадминистрации.
По статистике РИА-Новости, обычная прикамская семья, проживающая в трешке с одним или двумя детьми, тратит на коммуналку в месяц в среднем около 5 тысяч 130 рублей, при доходе обоих родителей около 46 645 рублей в месяц.