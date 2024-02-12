Инвесторам в Хабаровске найдут 500 гектаров земли

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе очередного заседания президиума правительства региона поднял тему привлечения инвестиций и развития инноваций. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава субъекта особо подчеркнул, что в настоящее время мы единственные в Дальневосточном федеральном округе, кто входит в топ-20 по России, но на этом останавливаться рано.
По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас в крае активно работает Агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций (АПИРИ). Как отметил Михаил Дегтярев, оно является основным ресурсным центром для содействия привлечению средств в экономику субъекта. Агентство также выступает якорным элементом внедрения регионального инвестиционного стандарта, выполняющим функции «одного окна» для бизнеса.
Как рассказал руководитель агентства Владимир Комков, выступая с докладом, в прошлом году на сопровождении АПИРИ было девять проектов с общим заявленным объемом инвестиций 3,9 миллиарда рублей. Среди них — ООО «ДСК-инжиниринг», которого сейчас возводит промышленно-производственный комплекс по выпуску стройматериалов, и ООО «Фабрика полимерных изделий», планирующее наладить выпуск композитных материалов и строительство судов.
— Поддерживаю вашу работу по бизнес-проектам мастер-плана Хабаровской городской агломерации. И предложение по подготовке новых площадок ТОР в 400−500 гектаров тоже поддерживаю! Давайте сделаем это. Так как это большая межведомственная работа, нужен координатор. Им выступит Минэк края, — обратился к докладчику губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона также дал поручение АПИРИ, касающееся проекта создания технопарка «Амур» рядом с межвузовским кампусом, который поддержал президент России Владимир Владимирович Путин в рамках своего визита в Хабаровск. Так, по линии Минэкономразвития страны будут выделены средства на инфраструктуру, а на уровне края предстоит серьёзно поработать с резидентами и наполнить «Амур» бизнесом. Данный вопрос агентство должно взять на себя и начать взаимодействие с предпринимателями, ТОГУ и органами власти.
Отметим, что благодаря перезагрузке органов госуправления, которую произвёл Михаил Дегтярев после начала работы в Хабаровском крае, изменилось отношение властей к бизнесу. Если раньше их воспринимали в лучшем случае как помеху, а то и источник поборов, то теперь — как равноценного партнера, которому надо помогать. Смена управленческой парадигмы нашла свое отражение в сухих цифрах. Это и рост объема поступающих в регион инвестиций, и всевозможные рейтинги.