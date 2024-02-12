Инвесторам в Хабаровске найдут 500 гектаров земли

Отметим, что благодаря перезагрузке органов госуправления, которую произвёл Михаил Дегтярев после начала работы в Хабаровском крае, изменилось отношение властей к бизнесу. Если раньше их воспринимали в лучшем случае как помеху, а то и источник поборов, то теперь — как равноценного партнера, которому надо помогать. Смена управленческой парадигмы нашла свое отражение в сухих цифрах. Это и рост объема поступающих в регион инвестиций, и всевозможные рейтинги.