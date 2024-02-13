Вновь определен подрядчик для завершения долгостроя ЖК «Золотые купола» на Тарской-Яковлева

Напомним, ЖК «Золотые купола», который задумывался как элитный, начали возводить в 2004 году. Идеологом строительства был экс-руководитель фирмы «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимир Дрокин. Однако после начала строительства тот скрылся, по версии следствия, с деньгами дольщиков, сумма обязательств составила больше 32,3 млн рублей. Предприниматель долгое время скрывался в Испании и находился в розыске. На 10-м году поисков Дрокина задержали в Испании и в дальнейшем приговорили к лишению свободы. В июне 2022 года он вышел на свободу.