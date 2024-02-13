Вновь определен подрядчик для завершения долгостроя ЖК «Золотые купола» на Тарской-Яковлева

«Аукцион на возобновление строительно-монтажных работ в ЖСК “Дом на Тарской” выиграла компания ООО “ЛенСтройКомплект”. В многоквартирном доме, внесённом в Единый реестр проблемных объектов, запланировано 308 квартир, из которых 292 предназначены для участников долевого строительства», — заявили в Минстрое Омской области.
В течение ближайших десяти дней победитель аукциона должен предоставить банковскую гарантию в размере 10% от стоимости контракта, и только в этом случае с ним будет заключен договор на завершение строительства объекта. Готовый дом нужно будет сдать в эксплуатацию к концу декабря 2024 года. Финансирование предусмотрено из средств федерального Фонда развития территорий.
Отметим, это уже второй случай определения подрядчика. В декабре 2023 года по итогам аукциона Фонд должен был заключить контракт с компанией-победителем «Евротехстрой» на сумму 985 миллионов рублей, однако подписание договора так и не состоялось, были объявлены новые торги.
Напомним, ЖК «Золотые купола», который задумывался как элитный, начали возводить в 2004 году. Идеологом строительства был экс-руководитель фирмы «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимир Дрокин. Однако после начала строительства тот скрылся, по версии следствия, с деньгами дольщиков, сумма обязательств составила больше 32,3 млн рублей. Предприниматель долгое время скрывался в Испании и находился в розыске. На 10-м году поисков Дрокина задержали в Испании и в дальнейшем приговорили к лишению свободы. В июне 2022 года он вышел на свободу.