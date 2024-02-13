Москва приказала отменить тарифы на электричество

А в конце января завершилась проверка Федеральной антимонопольной службы в Приангарье, которая показала, что регион не стал вводить лимиты льготного потребления электричества для населения, увеличив вместо этого тариф для бизнеса. Кто-то из бизнеса, скорее всего, и нажаловался. И теперь приказ Службы по тарифам Иркутской области отменен, а властям региона надо до 1 мая либо принять решение о введении социальной нормы потребления для домохозяйств (тот самый дифтариф), либо снизить тарифы для бизнеса и внести 2,3 миллиарда рублей на перекрестное субсидирование. По данным ФАС, из-за повышения тарифов для бизнеса объем перекрестного субсидирования в Приангарье составил бы 8,029 миллиарда рублей при предельно разрешенном правительством объеме в 5,73 миллиарда рублей.