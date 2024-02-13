Москва приказала отменить тарифы на электричество

От Приангарья требуют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию. И гайки закручивают все жестче. На днях ФАС приказала отменить новые тарифы. Новые тарифы вводила служба по тарифам с 1 июля. Антимонопольщики считают, что ради сохранения низких тарифов на электричество для населения власти региона слишком подняли плату за электроэнергию для бизнеса.
Сначала напомним о том, что такое дифтариф. Дифференцированный тариф — это когда при потреблении в рамках минимального пакета платится одна сумма, а все, что больше пакета — по повышенной цене.
Затягивать гайку дифтарифов стали в середине 2023 года. Сначала во многих федеральных СМИ стали рассказывать о пользе дифференцированных тарифов и о том, что они совсем не такие страшные, как говорит движение «СтопТариф». Потом стали говорить, как хорошо будут жить в регионах, которые ввели дифференцированные тарифы для населения. Наш губернатор Игорь Кобзев при каждом витке закручивания гайки стоял на своем: в Приангарье дифтарифа не будет.
Вообще, идея дифтарифа принадлежит Федеральной антимонопольной службе. Они предложили ввести для населения плату, которая будет зависеть от объема. Чем больше потребляешь — тем больше платишь, и не в смысле общей оплаты, а в смысле цены за киловатт-час.
В итоге губернатор Иркутской области в конце 2023 года еще раз заявил, что тарифы для населения резко увеличиваться не будут, дифференцированного тарифа также не будет, а все остальное будут обсуждать депутаты Законодательного Собрания.
А в конце января завершилась проверка Федеральной антимонопольной службы в Приангарье, которая показала, что регион не стал вводить лимиты льготного потребления электричества для населения, увеличив вместо этого тариф для бизнеса. Кто-то из бизнеса, скорее всего, и нажаловался. И теперь приказ Службы по тарифам Иркутской области отменен, а властям региона надо до 1 мая либо принять решение о введении социальной нормы потребления для домохозяйств (тот самый дифтариф), либо снизить тарифы для бизнеса и внести 2,3 миллиарда рублей на перекрестное субсидирование. По данным ФАС, из-за повышения тарифов для бизнеса объем перекрестного субсидирования в Приангарье составил бы 8,029 миллиарда рублей при предельно разрешенном правительством объеме в 5,73 миллиарда рублей.
В любом случае сегодня энергетики и ФАС свой шаг по пути принуждения правительства Иркутской области ввести в регионе дифтариф сделали. Теперь ход за губернатором. Напомним, кстати, что о росте тарифов на электричество для жителей Иркутской области говорят уже давно, но на это не соглашался ни один из губернаторов.