Повышенный транспортный налог в Беларуси нужно будет платить с 2025 года

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Владельцы автомобилей будут платить повышенный транспортный налог с 2025 года, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.
Напомним, новшества в Налоговый кодекс, которые заработали с 1 января 2024 года, предусматривают увеличение стандартных ставок транспортного налога, а также увеличение в 10 раз пошлины для владельцев люксовых автомобилей, с выпуска которых не прошло более трех лет.
Что касается последних, то эти автомобили должны быть включены в перечень транспортных средств, определенный правительством.
«В настоящее время министерство и заинтересованные государственные органы уже ведут работу по подготовке этого перечня».
Он пояснил, что в 2024 году физлица будут платить транспортный налог еще по правилам 2023-го. Изменения, которые предусматривают повышенное налогообложение, заработают уже в 2025-м.
Владельцам Ferrari придется раскошелиться
Повышенный в 10 раз транспортный налог коснется преимущественно машин премиум-класса: Ferrari, Lamborgini, Aston Martin, а также отдельных марок Mercedes, BMW и других.
«Поэтому перечень будет подготовлен, но еще раз подчеркну: уплата налога по таким ставкам будет производиться в 2025 году за 2024-й», — отметил сотрудник МНС.
Ранее депутаты сообщали, что повышенным в 10 раз транспортным налогом обложат как минимум 2,4 тысячи люксовых автомобилей в стране.
Также обновленным налоговым законодательством были повышены стандартные ставки транспортного налога. Сумма пошлины зависит от массы автомобиля. К примеру, за легковушку массой не более 1,75 тонн нужно будет заплатить 87 рублей. Подробнее — в нашей инфографике.