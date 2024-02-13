Повышенный транспортный налог в Беларуси нужно будет платить с 2025 года

Напомним, новшества в Налоговый кодекс, которые заработали с 1 января 2024 года, предусматривают увеличение стандартных ставок транспортного налога, а также увеличение в 10 раз пошлины для владельцев люксовых автомобилей, с выпуска которых не прошло более трех лет.