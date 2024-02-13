«Белавиа» заведет черный список. Кто и как может туда попасть

О ведении реестра тех, кого не возьмут в полет, задумались в 2021 г., когда пассажир, направлявшийся из Минска в Анталью, с кулаками накинулся на бортпроводника. Этому предшествовал конфликт нападавшего с иными пассажирами. Агрессивный гражданин игнорировал все замечания. Им занялись турецкие полицейские. Рейс оказался задержан, расходы перевозчика из-за инцидента выросли.
В том же году выпивший пассажир из Беларуси неподобающе вел себя в самолете, после чего в Египте угодил в местную полицию, откуда его позже доставили в отель. Там турист принялся буянить. Его принудительно отправили домой. В родных краях человек, не покидая аэропорта, приобрел новый билет и убыл отдыхать. В гостях устроил новый погром. При повторном возвращении путешественника встречали с милицией.
Как рассказал начальник службы авиационной безопасности Сергей Павлюков, на тот момент компания не могла не продать билет подобным пассажирам. Нарушителя передавали правоохранителям. О его участи — арестован ли, отпущен — компания не знала. Теперь ей будут сообщать о решениях по таким инцидентам, и она будет вправе не реализовывать билеты этим пассажирам до их исключения из базы правонарушителей.
Речь идет не только о нетрезвых дебоширах. В прошлом году человек намеревался вылететь из Санкт-Петербурга в Минск, но опаздывал на самолет и попросил у службы поддержки авиакомпании задержать вылет, что не было предусмотрено. Узнав это, гражданин по телефону заявил, что в самолете взрывчатка. В случае подобных сообщений борт всегда скрупулезно проверяют, что занимает время. «Минера» тогда вычислили и привлекли к ответственности.
Как пояснил замначальника управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Департамента по авиации Андрей Бондарев, ст. 100−1 Воздушного кодекса позволит перевозчику отказать в продаже билетов тем, кто хулиганил на борту, угрожал безопасности полета, оскорбительно приставал к другим или не подчинялся командиру воздушного судна. В этом же ряду причастные к случаям угона либо захвата самолета, а также ложно сообщавшие об опасности. Сведения о привлечении лица к ответственности поступают авиакомпании. Это основание для внесения дебошира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, о чем компания письменно уведомляет пассажира.
Вместе с тем попавшие в реестр могут воспользоваться услугами авиакомпании лишь в некоторых ситуациях. Они связаны с перелетом из-за рубежа при отсутствии иных вариантов транспортного сообщения либо для получения медпомощи, на похороны близкого. Все эти случаи требуется подтвердить документами. Авиабилет для обычной поездки, например, в командировку или отпуск, внесенные в реестр купить не смогут. Этот механизм призван оградить законопослушных пассажиров от действий авиадебоширов.
Отмечено, что перевозчики не могут обмениваться данными о лицах из черного списка. Это связано с соблюдением законодательства о защите персональных данных. Поэтому человек, попавший в такой реестр одной авиакомпании, может пользоваться услугами других. Убрать свое имя из реестра можно лишь после снятия судимости и исключения из единого государственного банка данных о правонарушениях. Для этого пассажир должен предоставить в авиакомпанию выписку из базы данных о правонарушениях, что его там больше нет. На этом основании перевозчик вычеркнет человека из реестра в течение трех рабочих дней.
В России похожую практику легализовали в 2018 г. Впоследствии «Аэрофлот» выступал за единый реестр нарушителей для всех авиакомпаний и предлагал строже наказывать авиадебоширов. В Китае, например, им нельзя пользоваться услугами всех национальных авиаперевозчиков в течение пяти лет.