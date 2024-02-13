«Белавиа» заведет черный список. Кто и как может туда попасть

Отмечено, что перевозчики не могут обмениваться данными о лицах из черного списка. Это связано с соблюдением законодательства о защите персональных данных. Поэтому человек, попавший в такой реестр одной авиакомпании, может пользоваться услугами других. Убрать свое имя из реестра можно лишь после снятия судимости и исключения из единого государственного банка данных о правонарушениях. Для этого пассажир должен предоставить в авиакомпанию выписку из базы данных о правонарушениях, что его там больше нет. На этом основании перевозчик вычеркнет человека из реестра в течение трех рабочих дней.