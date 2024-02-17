СМИ сообщили о встрече Пашиняна и Алиева с участием Шольца в Мюнхене

До этого, 1 февраля, премьер-министр Армении подчеркнул, что страна должна иметь боеспособную армию для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мир между Ереваном и Баку будет возможен после того, как будут внесены изменения в конституцию Армении.