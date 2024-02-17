СМИ сообщили о встрече Пашиняна и Алиева с участием Шольца в Мюнхене

«17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.
Ранее, 15 февраля, Пашинян назвал вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана последствием деструктивной политики Баку. По словам армянского лидера, государство говорит о необходимости восстановить как на карте, так и на земле границу Армении и Азербайджана и отвести оттуда войска.
В ночь на 13 февраля госпогранслужба Азербайджана сообщила о проведении «операции возмездия», в результате которой был уничтожен боевой пост ВС Армении, Ереван сообщил о гибели четырех военных. В азербайджанском ведомстве это назвали ответом на атаку со стороны армянских военных, совершенную 12 февраля, в результате которой, по данным Баку, один военнослужащий госпогранслужбы страны получил ранение.
До этого, 1 февраля, премьер-министр Армении подчеркнул, что страна должна иметь боеспособную армию для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мир между Ереваном и Баку будет возможен после того, как будут внесены изменения в конституцию Армении.
В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента Алиева и Пашиняна в ходе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге не проводились, однако у лидеров была возможность пообщаться друг с другом на ногах. По словам Пескова, стороны движутся в сторону заключения мирного договора.