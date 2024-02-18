На левом берегу Новосибирска продают особняк за 24 миллиона рублей

В Новосибирске разместили объявление о продаже кирпичного особняка с башенкой. Стоимость коттеджа составила 23,9 миллионов рублей.
В особняке площадью 700 квадратных метров есть гостиная с камином, четыре санузла, спортзал, кинотеатр с баром, бильярдная комната, сауна с джакузи, винный погреб и зимний сад. Внутри установлена дорогая мебель.
На территории также расположен земельный участок в шесть соток с гаражом, рассчитанным на два автомобиля.
Напомним, что здание на Гусинобродском шоссе на месте взорвавшейся АЗС продают за 255 миллионов рублей.