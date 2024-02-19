В России будут назначать пенсии автоматически

Если в Соцфонде имеются все необходимые сведения о будущем пенсионере, то пенсию ему назначат за пару часов. При достижении пенсионного возраста гражданину придет уведомление о том, что он имеет право получить страховую пенсию по старости через портал «Госуслуги». При подачи заявления от человека потребуется ответить на несколько уточняющих вопросов, а также выбрать способ получения пенсии — на банковский счет или через «Почту России».