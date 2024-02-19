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Более 27 тонн мяса утки отправили в Республику Либерию из Ростовской области

Партии мяса птицы экспортировали в Республику Либерию из Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

С 12 по 18 февраля 2024 года в Ростовской области на экспорт оформили более 27 тонн мяса утки. Указанный товар был предназначен для поставки в Республику Либерию (государство в Западной Африке), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Добавим, нарушений в части законности происхождения мяса не зафиксировали. Разрешения на вывоз партий из страны выдали в системе «Аргус».

сельское хозяйство