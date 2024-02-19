Более 27 тонн мяса утки отправили в Республику Либерию из Ростовской области

С 12 по 18 февраля 2024 года в Ростовской области на экспорт оформили более 27 тонн мяса утки. Указанный товар был предназначен для поставки в Республику Либерию (государство в Западной Африке), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
— Продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Добавим, нарушений в части законности происхождения мяса не зафиксировали. Разрешения на вывоз партий из страны выдали в системе «Аргус».