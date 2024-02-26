Хабаровск перехватывает композитное судостроение у Приморья

Дальневосточные судостроители не собираются отказываться от идеи производить суда из композитных материалов. Пионером в этой области в свое время выступил Приморский край, где был реализован довольно интересный проект, заинтересовавший даже южно-корейских заказчиков. Увы, но уникальное производство на практике столкнулось с рядом «подводных камней», что привело к процедуре банкротства компании «Композитное кораблестроение». На фоне санкций идею попытаются воплотить в жизнь в Хабаровском крае, и, возможно, на Сахалине, сообщает ИА PrimaMedia.
Легкий корпус из стеклопластика делает суда подобного типа быстроходными и даёт ощутимую экономию топлива. Поэтому заказчиков на такую продукцию на Дальнем Востоке будет предостаточно. Если производители смогут решить очень сложную задачу оснащения судов качественными двигателями, которые, как правило, производятся в недружественных странах, большим счетом в Японии.
Лидером композитного судостроения в России является Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Производством катеров и катамаранов различного класса с корпусами из композитных материалов в свое время занималась компания «Композитное кораблестроение», получившая под этот проект статус резидента Свободного порта Владивосток. В 2018 году даже анонсировалось, что производитель поставит в Республику Коря пять прогулочных катамаранов океанского класса. Увы, точных данных сколько и каких судов было построено в итоге на предприятии, в открытом доступе нет. Известно лишь, что «Композитное кораблестроение» ещё в 2021 году обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании себя банкротом, в настоящее время процедура подходит к концу.
По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «ФПИ» является Бахт Мавланов. Он же является руководителем и владельцем трех туркомпаний — «Дальневосточные экспедиции», «Центр путешествий ДВ» (обе — Хабаровский край) и «Центр морских путешествий» (г. Невельск, Сахалинская область).
«В настоящее время идет строительство нового завода, его стоимость составит более 90 млн рублей. На предприятии будут производить корабли, прогулочные и спортивные суда, лодки — ежегодно не менее 6 коммерческих и 12 частных судов. Запуск производства и выпуск первой продукции планируется на конец 2026 года. Стройплощадка под завод уже расчищена, идут подготовительные работы», — сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.
Инвестор планирует воспользоваться помощью регионального Фонда развития промышленности (ФРП) для получения совместного займа.
Отметим, что свое производство композитного кораблестроения может получить и Сахалин. В августе 2023 года сообщалось, что ТОР «Южная» может быть расширена под два проекта в порту Корсаков. Проект АО «Русатом корсаковская верфь» предполагалось реализовать в 2023—2026 годах, запланированный объем инвестиций — 1,7 млрд рублей.