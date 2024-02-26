Хабаровск перехватывает композитное судостроение у Приморья

Производством катеров и катамаранов различного класса с корпусами из композитных материалов в свое время занималась компания «Композитное кораблестроение», получившая под этот проект статус резидента Свободного порта Владивосток. В 2018 году даже анонсировалось, что производитель поставит в Республику Коря пять прогулочных катамаранов океанского класса. Увы, точных данных сколько и каких судов было построено в итоге на предприятии, в открытом доступе нет. Известно лишь, что «Композитное кораблестроение» ещё в 2021 году обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании себя банкротом, в настоящее время процедура подходит к концу.