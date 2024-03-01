Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в Калининград

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Запрет о посадке и высадке пассажиров на территории республики из поездов, которые следуют транзитом в Калининградскую область, вступает в Литве.
Пассажирские поезда РЖД с марта 2020-го ездили в Калининград через Литву, не осуществляя при этом посадку и высадку пассажиров на территории этой страны.
Но, согласно расписанию, поезда выполняли технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай». Пассажиры использовали остановки для посадки и высадки.
Однако литовские власти 21 февраля приняло решение с 1 марта лишить их этой возможности и запретить посадку и высадку пассажиров на данных станциях.
Вместе с тем в РЖД заверяют, что решение литовского правительства никак не отразится на транзите российских поездов в Калининград и обратно.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, таким образом Вильнюс любыми способами создает россиянам дополнительные трудности.
Захарова также напомнила, что решение литовских властей не повлияет на россиян, которые следуют транзитными поездами в Калининград по упрощенному проездному документу, потому что в таком случае посадка и высадка и так осуществляются только на конечных станциях.
По словам дипломата, подобная ситуация складывается не впервые, а литовские власти, проводя антироссийскую политику, не учитывают интересов самих литовцев.
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