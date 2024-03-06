У «крабового короля» в Приморье конфисковали судно

Напомним, свыше 30 рыболовных компаний и почти столько же физлиц, среди которых «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, нелегально занимались промыслом в Приморском крае и Сахалинской области. 12 и 14 марта они предстанут перед судом. Генпрокуратура РФ требует взыскать 376 млрд рублей, а сами организации национализировать.