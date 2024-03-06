У «крабового короля» в Приморье конфисковали судно

«К причалам рыбного порта во Владивостоке пришвартовали плавзавод “Владивосток 2000”. Ранее плавбаза была снята с промысла, и к берегу в порт ее сопровождали пограничные корабли», — сообщает «Вести. Приморье».
Напомним, свыше 30 рыболовных компаний и почти столько же физлиц, среди которых «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, нелегально занимались промыслом в Приморском крае и Сахалинской области. 12 и 14 марта они предстанут перед судом. Генпрокуратура РФ требует взыскать 376 млрд рублей, а сами организации национализировать.
Известно, что гражданин Украины Дмитрий Дремлюга уже около 10 лет живет за границей, но бизнес вел в России и средства активно выводил из страны. С ним оказались связаны компании «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Рыбный остров», «Мерлион», «Прибрежный лов», «Краб ДМП» и другие.