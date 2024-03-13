На месте Центрального рынка в Перми планируют построить жилые дома

«Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды. Территорию планируется развивать поэтапно, сроки ее развития пока не установлены», — цитирует пресс-службу краевого Минимущества 59.RU.