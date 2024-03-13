На месте Центрального рынка в Перми планируют построить жилые дома

Территорию Центрального рынка Перми планируют застроить жилыми домами, сообщает 59.RU со ссылкой на Минимущества Пермского края.
В ведомстве изданию подтвердили, участки, на которых сейчас находится рынок, переведены в зону комплексного развития территорий (КРТ).
«Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды. Территорию планируется развивать поэтапно, сроки ее развития пока не установлены», — цитирует пресс-службу краевого Минимущества 59.RU.
В Росреестре на запрос о переходе прав под одним из павильонов рынка изданию рассказали, что владельцем строения является ООО «Торговый комплекс “Центральный”». Генеральный директор компании — Реваз Шенгелия, который руководит рынком с 1992 года.