Более 500 авиарейсов в Германии оказались под угрозой из-за забастовки

С 12 марта в Германии протестуют бортпроводники, а 14 марта к ним присоединятся сотрудники авиационной безопасности. Забастовку планируется провести в аэропортах пяти немецких городов — в Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Карлсруэ/Баден-Бадене и Кельне. ADV предполагает, что могут быть отменены более 580 рейсов в этих аэропортах.