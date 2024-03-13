Более 500 авиарейсов в Германии оказались под угрозой из-за забастовки

С 12 марта в Германии протестуют бортпроводники, а 14 марта к ним присоединятся сотрудники авиационной безопасности. Забастовку планируется провести в аэропортах пяти немецких городов — в Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Карлсруэ/Баден-Бадене и Кельне. ADV предполагает, что могут быть отменены более 580 рейсов в этих аэропортах.
Протесты организует профсоюз работников сферы обслуживания Verdi. 12 марта бортпроводники авиакомпании Lufthansa объявили забастовку в аэропорту Франкфурта. В тот день было отменено 600 рейсов и около 70 тыс. пассажиров не достигли пункта назначения. На следующий день забастовки продолжились.
Протесты также проходили и в феврале. Протестующие требуют повышения зарплаты.
В частности сотрудники служб авиационной безопасности будут просить повысить почасовую оплату труда на € 2,8 и надбавки за сверхурочную работу.