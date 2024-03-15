«Почта России» выбрала Хабаровск, а не Владивосток для дальневосточного хаба

АО «Почта России» в 2024 году планирует запустить пять логистических центров. В ДФО такой центр будет открыт в Хабаровске, сообщает ИА PrimaMedia. В сентябре 2023 года в Хабаровске был введен в эксплуатацию логистический комплекс Ozon.
На базе логоцентров компания будет обрабатывать почтовые отправления, предоставлять услуги сортировки заказов для маркетплейсов и интернет-магазинов, а также весь спектр складских услуг, в том числе фулфилмент, ответственное хранение и кросс-докинг.
На сегодняшний день логистические центры Почты России уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Новосибирске.
Отметим, что в сентябре 2023 года в Хабаровске был введен в эксплуатацию логистический комплекс Ozon (18+). В Приморье на территории «ТОР Надеждинская» будет построен складской комплекс Wildberries (18+) площадью 150 тысяч кв. метров. В Хабаровском крае Wildberries только подбирает площадку для строительства логистического центра.