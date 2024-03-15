«Почта России» выбрала Хабаровск, а не Владивосток для дальневосточного хаба

Отметим, что в сентябре 2023 года в Хабаровске был введен в эксплуатацию логистический комплекс Ozon (18+). В Приморье на территории «ТОР Надеждинская» будет построен складской комплекс Wildberries (18+) площадью 150 тысяч кв. метров. В Хабаровском крае Wildberries только подбирает площадку для строительства логистического центра.