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«Почта России» выбрала Хабаровск, а не Владивосток для дальневосточного хаба

Логистический центр уже готов практически на 100%
Источник: PrimaMedia.ru

АО «Почта России» в 2024 году планирует запустить пять логистических центров. В ДФО такой центр будет открыт в Хабаровске, сообщает ИА PrimaMedia. В сентябре 2023 года в Хабаровске был введен в эксплуатацию логистический комплекс Ozon.

На базе логоцентров компания будет обрабатывать почтовые отправления, предоставлять услуги сортировки заказов для маркетплейсов и интернет-магазинов, а также весь спектр складских услуг, в том числе фулфилмент, ответственное хранение и кросс-докинг.

Первым из пяти новостроев будет открыт логистический почтовый центр в Хабаровске. На данный момент он готов практически на 100%, оснащен оборудованием (позволяет вести автоматическую сортировку) и станет ключевым хабом в обработке почты в Дальневосточном федеральном округе. Площадь комплекса составляет более 21 тысячи кв. метров.

На сегодняшний день логистические центры Почты России уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Новосибирске.

Отметим, что в сентябре 2023 года в Хабаровске был введен в эксплуатацию логистический комплекс Ozon (18+). В Приморье на территории «ТОР Надеждинская» будет построен складской комплекс Wildberries (18+) площадью 150 тысяч кв. метров. В Хабаровском крае Wildberries только подбирает площадку для строительства логистического центра.

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