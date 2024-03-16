Шины, алкоголь и другие товары из Литвы перестанут ввозить в Беларусь

С принятием последнего документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы, подчеркнули в МИД. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота.