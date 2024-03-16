Шины, алкоголь и другие товары из Литвы перестанут ввозить в Беларусь

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Запрет на ввоз в Беларусь ряда товаров через белорусско-литовскую границу вступит в силу с 1 апреля, следует из постановления, опубликованного в субботу на национально-правовом портале.
Согласно документу, запрет не распространяется на товары, которые были ввезены до вступления постановления в силу, а также на товары для личного пользования.
Под запрет попали воды, пиво, вина, шины, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также некоторые другие товары, перечень которых указан в постановлении.
Действие данного документа продлится до 1 октября.
Ответ на недружественные действия
Как сообщали в МИД Беларуси, Минск принял решение о введении вынужденных мер в ответ на недружественные действия Вильнюса по закрытию пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.
Там уточнили, что постановлением Совмина от 14 марта установлен запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику.
А отдельным решением правительства, также от 14 марта, введен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.
В данный перечень вошли одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, запчасти к транспортным средствам, а также шины, алкогольная продукция и иные товары.
С принятием последнего документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы, подчеркнули в МИД. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота.
Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то в МИД посоветовали обращаться к собственным властям, «которые принимают решения, идущие вразрез с национальными интересами».