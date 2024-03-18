В России создали «чемоданчик» для защиты бронетехники от FPV-дронов

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — “зонт”) К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — сказала она.
По ее словам, данная система «гасит» беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время «Кайсант» планирует разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).
Баландина отметила, что на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — на систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, в настоящее время идут переговоры о массовых поставках антидроновых «чемоданчиков» в зону СВО.
НПО «Кайсант» было учреждено в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.