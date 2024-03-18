В России создали «чемоданчик» для защиты бронетехники от FPV-дронов

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — “зонт”) К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — сказала она.