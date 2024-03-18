В районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк

На юго-востоке Москвы построят инновационный технопарк. Земельный участок под строительство этого объекта город предоставит инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместится сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
В промышленном технопарке расположатся предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности.
«Формат промышленного объекта позволит в одном месте локализовать сразу несколько производств. Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать около 30 тысяч предметов мебели, более 88 тысяч единиц одежды, а также 15 миллионов метров упаковки и бумажных изделий», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Предоставление в аренду земли для создания и расширения предприятий выгодно как для города, так и для инвестора. Столица получает новые производства, современную инфраструктуру, востребованную продукцию и рабочие места, а инвестор, в свою очередь, землю без торгов.
По словам министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, для строительства инновационного промышленного технопарка город предоставит инвестору земельный участок площадью 0,9 гектара на Ставропольской улице без проведения торгов. Договор планируется заключить на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение здания.
В марте 2022 года город начал предоставлять инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты, землю по льготной ставке один рубль в год сроком на пять лет. Только в 2023 году город подписал договоры аренды земельных участков с 14 инвесторами, по которым в Москве возведут почти 580 тысяч квадратных метров недвижимости. На новых производствах будут выпускать пищевые продукты, стройматериалы, одежду, технологическое оборудование и другую продукцию, что создаст около девяти тысяч рабочих мест.
Как пояснила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, в отношении земельного участка, расположенного на Ставропольской улице (владение 37−41), внесены изменения в правила землепользования и застройки. Это было необходимо в том числе для того, чтобы подобрать нужный и востребованный функционал для территории и ее использование отвечало интересам москвичей, а также было выгодным для бизнеса. «На территории планируется провести озеленение, обустроить парковочные места для служебных автомашин и будущих сотрудников», — добавила Юлиана Княжевская.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.