В районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк

В марте 2022 года город начал предоставлять инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты, землю по льготной ставке один рубль в год сроком на пять лет. Только в 2023 году город подписал договоры аренды земельных участков с 14 инвесторами, по которым в Москве возведут почти 580 тысяч квадратных метров недвижимости. На новых производствах будут выпускать пищевые продукты, стройматериалы, одежду, технологическое оборудование и другую продукцию, что создаст около девяти тысяч рабочих мест.