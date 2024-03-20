В Новосибирске назвали три худших супермаркета города

На втором месте «Мария-Ра» на Доватора, 31а, которую пользователи оценили в 1,5 балла из 5. Здесь покупатели недовольны несоответствием цен на полках и в чеках, а также пустыми полками. Первое место заняла «Пятерочка» на Танковой, 47. У нее 1,3 балла из 5. Посетители отметили, что здесь часто собираются очереди, а кассиры медленно работают.