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В Новосибирске назвали три худших супермаркета города

Магазины выбраны по оценкам в 2ГИС.

Источник: Freepik

В Новосибирске насчитывается более 1500 гипермаркетов и супермаркетов. Пользователи 2ГИС активно оставляют отзывы на торговые точки. Некоторые точки набирают больше 100 сообщений. Среди них есть тройка худших супермаркетов в городе.

На третьем месте оказались «Лента» на Гусинобродском шоссе и «Магнит» на Дунаевского, 1. Они набрали 1,6 балла из 5. В «Ленте» жалуются на проблемы с кассой, отсутствием продавцов в отделах. В «Магните» на грязь, очереди к прилавкам.

На втором месте «Мария-Ра» на Доватора, 31а, которую пользователи оценили в 1,5 балла из 5. Здесь покупатели недовольны несоответствием цен на полках и в чеках, а также пустыми полками. Первое место заняла «Пятерочка» на Танковой, 47. У нее 1,3 балла из 5. Посетители отметили, что здесь часто собираются очереди, а кассиры медленно работают.

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