В Новосибирске назвали три худших супермаркета города

В Новосибирске насчитывается более 1500 гипермаркетов и супермаркетов. Пользователи 2ГИС активно оставляют отзывы на торговые точки. Некоторые точки набирают больше 100 сообщений. Среди них есть тройка худших супермаркетов в городе.
На третьем месте оказались «Лента» на Гусинобродском шоссе и «Магнит» на Дунаевского, 1. Они набрали 1,6 балла из 5. В «Ленте» жалуются на проблемы с кассой, отсутствием продавцов в отделах. В «Магните» на грязь, очереди к прилавкам.
На втором месте «Мария-Ра» на Доватора, 31а, которую пользователи оценили в 1,5 балла из 5. Здесь покупатели недовольны несоответствием цен на полках и в чеках, а также пустыми полками. Первое место заняла «Пятерочка» на Танковой, 47. У нее 1,3 балла из 5. Посетители отметили, что здесь часто собираются очереди, а кассиры медленно работают.