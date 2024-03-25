Дольщики снесенного на Кубани самостроя «достучались» до Бастрыкина

Местная жительница обратилась к следователям, сообщив, что граждане купили квартиры в жилом комплексе «Чертов» в селе Молдовка. Однако суд признал этот дом незаконной постройкой, в результате чего он был снесен, а сделки купли-продажи признаны недействительными.