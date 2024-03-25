Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дольщики снесенного на Кубани самостроя «достучались» до Бастрыкина

К главе СК РФ обратились жители села Молдовка.

Источник: KrasnodarMedia.su

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Кубани — речь идет о возможном нарушении имущественных прав граждан в селе Молдовка Краснодарского края. Сельчане приобрели квартиры в доме, который впоследствии был признан незаконной постройкой и снесен, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на инфоцентр СК РФ.

Местная жительница обратилась к следователям, сообщив, что граждане купили квартиры в жилом комплексе «Чертов» в селе Молдовка. Однако суд признал этот дом незаконной постройкой, в результате чего он был снесен, а сделки купли-продажи признаны недействительными.

Около 100 человек лишились своих денег и жилья. По настоящее время не было приняло мер по восстановлению прав дольщиков.

Александр Бастрыкин запросил доклад о сложившейся ситуации.

СК