Дольщики снесенного на Кубани самостроя «достучались» до Бастрыкина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Кубани — речь идет о возможном нарушении имущественных прав граждан в селе Молдовка Краснодарского края. Сельчане приобрели квартиры в доме, который впоследствии был признан незаконной постройкой и снесен, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на инфоцентр СК РФ.
Местная жительница обратилась к следователям, сообщив, что граждане купили квартиры в жилом комплексе «Чертов» в селе Молдовка. Однако суд признал этот дом незаконной постройкой, в результате чего он был снесен, а сделки купли-продажи признаны недействительными.
Около 100 человек лишились своих денег и жилья. По настоящее время не было приняло мер по восстановлению прав дольщиков.
Александр Бастрыкин запросил доклад о сложившейся ситуации.