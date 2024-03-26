Строительство ТЭЦ в Кокшетау, возможно, начнут в этом году — Минэнерго

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Строительство новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Кокшетау может начаться в этом году, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«По Кокшетау уже вносятся корректировки в технико-экономическое обоснование (ТЭО), речь идет о достаточно большом прогрессе, с возможностью начала строительства уже в текущем году», — сообщил глава Минэнерго на брифинге в правительстве.
Он также рассказал, на какой стадии находятся возведение новых ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.
«По проектам другим завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказ на оборудование, на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации. В настоящее время идет согласование также и в России. В части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования», — отметил министр.
Напомним, в ноябре 2023 года между министерствами энергетики Казахстана и России было подписано соглашение о строительстве теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорске.