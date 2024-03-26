Строительство ТЭЦ в Кокшетау, возможно, начнут в этом году — Минэнерго

«По проектам другим завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказ на оборудование, на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации. В настоящее время идет согласование также и в России. В части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования», — отметил министр.