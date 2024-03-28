Пермский Роспотребнадзор выиграл судебный спор у сети «Золотое яблоко»

Крупнейшая федеральная сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» сдалась под напором Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Предметом спора стало нарушение прав потребителей при использовании подарочных карт магазина.
«В правилах подарочных карт парфюмерного магазина было указано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты», — отметили в краевом ведомстве.
По мнению Роспотребнадзора эти условия нарушают требования Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей». Ведомство обратилось в суд, чтобы пресечь выявленные нарушения.
Ленинский районный суд Екатеринбурга действия сети магазинов «Золотое яблоко» признал противоправными, их приведут в соответствие с законодательством.
Магазин «Золотое яблоко» в Перми стал не первым, в отношении которого региональный Роспотребнадзор предъявил требования по изменению правил использования подарочных карт. Ранее судьба парфюмеров постигла магазины «Читай город», «Леруа Мерлен», «Ашан» и «Спортмастер».
«Золотое яблоко» является уникальным форматом магазинов парфюмерии и косметики в крупнейших городах России, включая Пермь. Его ассортимент включает косметику мировых брендов.