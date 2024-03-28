Пермский Роспотребнадзор выиграл судебный спор у сети «Золотое яблоко»

Магазин «Золотое яблоко» в Перми стал не первым, в отношении которого региональный Роспотребнадзор предъявил требования по изменению правил использования подарочных карт. Ранее судьба парфюмеров постигла магазины «Читай город», «Леруа Мерлен», «Ашан» и «Спортмастер».