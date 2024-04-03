Участникам СВО из Башкирии спишут проценты по потребительским кредитам

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона банки должны будут в течение десяти дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточнённый график платежей.
«Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга», — сказал Вячеслав Володин.
Спикер парламента подчеркнул, что поручение найти решение данного вопроса было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками спецоперации.
«Принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну», — добавил Вячеслав Володин.
Ранее информагентство «Башинформ» подробно рассказало о других мерах поддержки военнослужащих из Башкирии, выполняющих боевые задачи на фронте.