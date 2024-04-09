Петербургское метро продлят до аэропорта Пулково

В Смольном рассказали, какие станции метро заложены в генплане до 2030 года. До назначенного года в Петербурге должны появиться 43,4 км путей метро, еще около 20 станций необходимо реконструировать. Столько же объектов собираются построить. Среди них, «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт» и продление метро до аэропорта Пулково.