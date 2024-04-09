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Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с МСД к концу года

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят до конца года с Варшавским и Симферопольским шоссе, а в конце 2025 года магистраль соединит и Калужское, Киевское и Минское шоссе, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«Мы на юге столицы формируем новый дорожный каркас. Идет работа по соединению южного направления Московского скоростного диаметра. В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить и таким образом разгрузить вот эти две трассы», — сказал Собянин.

Он добавил, что в конце 2025 года уже планируется выйти с Московским скоростным диаметром на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе, таким образом вобрав целый ряд магистралей и серьезно разгрузив МКАД. Это улучшит транспортную обеспеченность сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

Генеральный директор АО «МИСК» Фарит Хайдаров доложил, что более 600 человек задействовано в настоящий момент в строительстве, а также 107 единиц техники.

«Я думаю, что мы в графике все это построим», — сказал он.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что строительство трассы-связки между МСД и магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе было начато в июле 2019 году. Бессветофорная трасса длиной 3,5 километра по прямой с 3−4 полосами движения в каждом направлении возьмет начало в районе 32-го километра МКАД и дойдет до соединения со строящейся трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в районе Новобутовской улицы. По ходу движения предусмотрены съезды на федеральную трассу М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) и Варшавское шоссе.

Всего в рамках проекта будет построено 12,2 километра дорог, включая семь искусственных сооружений общей протяженностью свыше 3 километров.

строительство
Собянин Сергей