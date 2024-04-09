Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с МСД к концу года

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что строительство трассы-связки между МСД и магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе было начато в июле 2019 году. Бессветофорная трасса длиной 3,5 километра по прямой с 3−4 полосами движения в каждом направлении возьмет начало в районе 32-го километра МКАД и дойдет до соединения со строящейся трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в районе Новобутовской улицы. По ходу движения предусмотрены съезды на федеральную трассу М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) и Варшавское шоссе.