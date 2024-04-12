«Аэрофлот» и «КрасАвиа» расширят географию полетов для жителей Красноярского края

«Интерлайн-соглашение стало еще одним шагом к развитию регионального авиационного хаба на базе аэропорта. Основная цель сотрудничества — предоставить максимально широкие возможности для авиаперелётов населения как внутри региона, так и за его пределами. С его инициативой в прошлом году вышли Аэрофлот, для региона это большой шаг вперед в части повышения пассажирского сервиса», — пояснил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.