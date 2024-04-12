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«Аэрофлот» и «КрасАвиа» расширят географию полетов для жителей Красноярского края

В Красноярском крае компании «Аэрофлот» и «КрасАвиа» приступили к реализации соглашения, направленного на расширение географии полетов за счет рейсов партнера.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в краевом министерстве транспорта.

Соглашение о сотрудничестве между авиакомпаниями было подписано в 2023 году в рамках Красноярского экономического форума. Жители Красноярского края получат возможность более широко использовать маршрутную сеть и оформлять единый билет на рейсы авиакомпаний.

«Мы тщательно готовились к реализации программы: согласовывались стандарты обслуживания, отлаживалось программное обеспечение, решались другие технические вопросы. Осенью Аэрофлот провёл аудит КрасАвиа на соответствие требованиям международного стандарта IOSA, по итогам которого отметил высокий уровень качества и готовности авиакомпании к сотрудничеству», — пояснил генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Группа «Аэрофлот» в летнем расписании предлагает пассажирам полеты из Красноярского хаба в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Челябинск, Магадан, Читу, Иркутск, Хабаровск, Казань, Мирный, Минеральные Воды, Нерюнгри, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Якутск, Алматы, Пекин, Бангкок, Бишкек, Пхукет, Харбин, Астану, Ош и Ташкент.

Сегодня в рамках интерлайн-соглашения пассажирам доступны следующие направления авиакомпании «КрасАвиа» из Красноярска: Абакан, Томск, Новокузнецк, Барнаул, Горно-Алтайск, Кызыл, Тура, Байкит, Ванавара, Туруханск, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Кодинск, Игарка, Светлогорск (Красноярский край), Хатанга и Улан-Батор. Часть рейсов из данных маршрутов субсидируется краевым бюджетом.

«Интерлайн-соглашение стало еще одним шагом к развитию регионального авиационного хаба на базе аэропорта. Основная цель сотрудничества — предоставить максимально широкие возможности для авиаперелётов населения как внутри региона, так и за его пределами. С его инициативой в прошлом году вышли Аэрофлот, для региона это большой шаг вперед в части повышения пассажирского сервиса», — пояснил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Совместную работу в рамках сотрудничества между авиакомпаниями обещают продолжить. Сейчас обсуждаются возможности развития маршрутной сети и каналов продаж совместных перевозок, в том числе онлайн-продаж.