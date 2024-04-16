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Правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию и природный газ с 1 мая

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 мая в Узбекистане вырастут тарифы на электричество и газ, а также будут введены социальные нормы по потреблению энергоресурсов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Умид Мамадаминов на брифинге в АИМК во вторник.

Социальные нормы по потреблению энергоресурсов вступают в силу с 1 мая:

электроэнергия — до 200 кВт.ч в месяц;

газ (в период с марта по октябрь, в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль, в Каракалпакстане и Хорезмской области — с октября по февраль) — до 500 кубометров.

Под «социальной нормой потребления» энергии понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть, она продается по льготной цене до определенного объема, а сверх него — по цене свободного рынка.

Цены на энергоресурсы будут постепенно повышаться с 1 мая.

Электроэнергия

Для бытовых потребителей — жителей многоквартирных домов и общежитий, централизованно оборудованных электроплитами для приготовления пищи, тариф увеличится:

до 200 кВт/ч в месяц — с 147,5 до 225 сумов за кВт/ч;

от 201 до 1 тысячи кВт/ч в месяц — до 450 сумов;

от 1 тысячи до 5 тысяч кВт/ч в месяц — до 675 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кВт/ч в месяц — до 787,5 сума;

свыше 10 тысяч кВт/ч в месяц — до 900 сумов.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для остальных бытовых потребителей повышается таким образом:

до 200 кВт/ч в месяц — до 450 сумов за кВт/ч (сейчас 295 сумов);

от 201 — до 1000−900 сумов;

от 1 тысячи до 5 тысяч кВт/ч — 1350 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кВт/ч — 1575 сумов;

свыше 10 тысяч кВт/ч — 1800 сумов..

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению во время отопительного сезона с ноября по февраль, увеличится:

до 500 кубометров — 650 сумов за кубометр (сейчас 380 сумов);

от 500 до 2,5 тысячи кубометров — 1500 сумов;

от 2,5 тысячи до 5 тысяч кубометров — 1950 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кубометров — 2275 сумов;

свыше 10 тысяч кубометров — 2600 сумов.

Тарифы на газ вне отопительного сезона с марта по октябрь составят:

до 100 кубометров — 650 сумов за кубометр;

от 101 до 2,5 тысячи кубометров — 1500 сумов;

от 2,5 тысячи до 5 тысяч кубометров — 1950 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кубометров — 2275 сумов;

свыше 10 тысяч кубометров — 2600 сумов.

При отсутствии счетчиков стоимость кубометра газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, увеличится с 660 до 1200 сумов (+81,8%), на отопление — с 380 сумов до 700 сумов (+84,2%).

Тариф на сжиженный газ для населения увеличится с 1120 до 1600 сумов за килограмм (+42,8%).

С 1 июня цена газа, отпускаемого для автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС), увеличится с 1500 до 1800 сумов (+12%).

Следующее повышение тарифов запланировано с 1 апреля 2025 года.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для приготовления пищи, тариф на электроэнергию увеличится:

до 200 кВт/ч в месяц — 300 сумов (сейчас 225 сумов);

от 201 до 1000 кВт/ч — 500 сумов;

от 1 тысячи до 5 тысяч кВт/ч — 750 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кВ/ч — 875 сумов;

свыше 10 тысяч кВт/ч — 1000 сумов.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для остальных бытовых потребителей повысится следующим образом:

до 200 кВт/ч в месяц — 600 сумов;

от 201 до 1000 кВт/ч — 1000 сумов;

от 1 тысячи до 5 тысяч кВт/ч — 1500 сумов;

от 5 тысяч до 10 тысяч кВт/ч — 1750 сумов;

свыше 10 тысяч кВт/ч — 2000 сумов.

Газ.

С 1 апреля 2025 года для всех потребителей газ повысится до 1800 сумов за кубометр, для АГНКС — 2500 сумов, для тепловых электростанций — 1800 сумов.

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению во время отопительного сезона с ноября по февраль составит:

до 500 кубометров — 1000 сумов;

от 500 до 2500 кубометров — 1800 сумов;

от 2500 до 5000 кубометров — 2100 сумов;

от 5000 до 10000 кубометров — 2500 сумов;

свыше 10 тысяч кубометров — 3000 сумов.

За потребление топлива в марте-октябре тарифы повысятся так:

до 100 кубометров — 1000 сумов;

от 101 до 2500 кубометров — 1800 сумов;

от 2500 до 5000 кубометров — 2100 сумов;

от 5000 до 10000 кубометров — 2500 сумов;

свыше 10 тысяч кубометров — 3000 сумов.

Тариф на сжиженный газ для населения увеличится до 2000 сумов за килограмм.

Напомним, что в последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в 2019 году. Минфин аргументировал это тем, что цены на энергоресурсы в республике не покрывали затраты на их производство и доведение до потребителя.

Введение социальной нормы и повышение также планировалось с 1 июля 2022 года, однако власти перенесли реализацию этой идеи.