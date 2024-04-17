Россия может разрешить перечисление алиментов на счета в Беларуси

Выступая на заседании Палаты представителей Беларуси, первый замминистра пояснила, что есть проблема с перечислением алиментов из России в Беларусь. В РФ существует закон, который не позволяет делать подобные транзакции на счет, открытый за рубежом. Поэтому сейчас эту проблему решают, в том числе при участии посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.