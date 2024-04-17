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Россия может разрешить перечисление алиментов на счета в Беларуси

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Планируется, что в России изменят законодательство, чтобы можно было перечислять алименты на банковские счета, открытые в Беларуси, сообщила первая замминистра юстиции Беларуси Наталья Филиппова, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

Выступая на заседании Палаты представителей Беларуси, первый замминистра пояснила, что есть проблема с перечислением алиментов из России в Беларусь. В РФ существует закон, который не позволяет делать подобные транзакции на счет, открытый за рубежом. Поэтому сейчас эту проблему решают, в том числе при участии посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.

«Этим вопросом мы сейчас занимаемся. Надеемся, что в ближайшее время он будет решен».

сказала она.

Представитель руководства Минюста пояснила, что пока получатели алиментов вынуждены ездить в Россию и открывать счета. Как правило, едут в Смоленск.

Также в среду Филиппова представила в белорусском парламенте проект закона о ратификации протокола, который меняет соглашение Беларуси и России о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Например, теперь документы, которые направляют для начала исполнительного производства в России, не будут возвращаться обратно, если у взыскателя нет информации о том, где живет «алиментщик».

«При этом взыскатель должен располагать сведениями о местонахождении организации или иного лица, выплачивающего должнику доход».

говорится в комментарии парламента к законопроекту.

Но, даже если должник изменит место работы, исполнительный документ все равно должен работать в соответствии с национальном законодательством страны, в которую он поступил (Беларуси или России).

экономика