Россия может разрешить перечисление алиментов на счета в Беларуси

Выступая на заседании Палаты представителей Беларуси, первый замминистра пояснила, что есть проблема с перечислением алиментов из России в Беларусь. В РФ существует закон, который не позволяет делать подобные транзакции на счет, открытый за рубежом. Поэтому сейчас эту проблему решают, в том числе при участии посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.
«Этим вопросом мы сейчас занимаемся. Надеемся, что в ближайшее время он будет решен».
Представитель руководства Минюста пояснила, что пока получатели алиментов вынуждены ездить в Россию и открывать счета. Как правило, едут в Смоленск.
Также в среду Филиппова представила в белорусском парламенте проект закона о ратификации протокола, который меняет соглашение Беларуси и России о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
Например, теперь документы, которые направляют для начала исполнительного производства в России, не будут возвращаться обратно, если у взыскателя нет информации о том, где живет «алиментщик».
«При этом взыскатель должен располагать сведениями о местонахождении организации или иного лица, выплачивающего должнику доход».
Но, даже если должник изменит место работы, исполнительный документ все равно должен работать в соответствии с национальном законодательством страны, в которую он поступил (Беларуси или России).