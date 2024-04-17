В Крыму продают имение Юсупова

Охотничий домик был построен в начале XX века князем Феликсом Юсуповым. Известно, что сам владелец побывать в нём не успел. В 1919 году Юсуповы вместе с членами царской семьи покинули страну на британском линкоре «Мальборо». После в Великобритании Феликс обосновался в Париже, где прожил всю жизнь и скончался в 1967 году.