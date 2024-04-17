В Крыму продают имение Юсупова

Охотничий домик князя Юсупова в Балаклаве продадут на торгах. Соответствующее объявление появилось на портале «Торги России». Начальная стоимость объекта культурного наследия площадью 274 кв.м, которое было конфисковано у прежнего владельца, 33,5 миллиона рублей.
Krym.aif.ru собрал подробности сделки.
Чей замок?
Судебные разбирательства об изъятии объекта культурного наследия начались еще в 2020 году. Севнаследие (управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя — прим. ред.) тогда требовало изъять объект из собственности коммерческой компании «Золотой символ». Как сообщали в организации, собственник содержал здание крайне неудовлетворительно.
Согласно документам имения, изношенность «строения № 5» из мраморовидного известняка составляет не менее 70%, большая часть элементов здания отсутствует. Торги начнутся с 33,5 млн рублей, однако к этой стартовой стоимости прилагается часть по сохранению объекта — более 142 млн рублей. То есть эти деньги покупатель должен будет вложить в реставрацию имения.
В украинский период истории Севастополя предприятие «Золотой символ» связывали с депутатом Верховной Рады Андреем Сенченко. Стоит отметить, что в 2014 году Сенченко, который тогда был замглавы администрации президента Украины, стал инициатором «водной блокады» Крыма.
При этом в ноябре 2023 года на заседании архитектурно-художественного совета губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дачи графа Апраксина, князя Юсупова и склад коньячного завода Шитта будут восстановлены в первозданном виде.
Аукцион запланирован на 17 мая.
Любимая фотозона.
Охотничий домик был построен в начале XX века князем Феликсом Юсуповым. Известно, что сам владелец побывать в нём не успел. В 1919 году Юсуповы вместе с членами царской семьи покинули страну на британском линкоре «Мальборо». После в Великобритании Феликс обосновался в Париже, где прожил всю жизнь и скончался в 1967 году.
После революции объект использовался как корпус пансионата, затем до Великой Отечественной войны там располагалось временное жильё для рабочих строившегося горного комбината.
С конца 1950-х здание использовало Министерство обороны в качестве продовольственного склада. Здание в это время изменилось — был достроен второй этаж, проведена перепланировка.
Коренные жители Балаклавы раньше называли это здание «домиком лифтёра» или «домом с привидениями».
«Здание лестниц не имело, на второй этаж людей поднимал лифт. Здание было оборудовано подъёмным лифтом, противовес механизма был обтянут белой тканью. Он маячил в окне дома так, что местные думали, что там летает призрак», — рассказала Krym.aif.ru жительница Балаклавы, экскурсовод Виталина Пьянзина.
А теперь развалины имения стали местом паломничества фотографов и моделей. Их не отпугивает даже общая запущенность здания.
«Отличное место, шикарные кадры получаются. Очень доступное, находится рядом с музеем подводных лодок. Вход — слева от памятника. К сожалению, рыбаки его превратили в общественный туалет и мусорку, но ради хороших кадров стоит потерпеть», — признался местный житель Дмитрий.
Напомним, в октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество иностранных государств и их граждан, осуществляющих подрывную деятельность против России. В собственность Крыма перешли 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавшие 77 юридическим и физическим лицам. Но эти данные будут постоянно уточнять и дополнять новыми объектами.
Ранее сообщалось о том, что власти Крыма изъяли более одной тысячи объектов украинских олигархов.