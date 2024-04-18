В Омске рабочие требуют поднять им зарплату до 80 тысяч в месяц

По данным аналитиков hh.ru, в марте соискатели в Омской области в среднем рассчитывали на зарплату в 50 тысяч рублей. За год их зарплатные ожидания выросли на 25%. Больше всего это коснулось рабочих и автомастеров. Производственные работники теперь хотят получать 80 тысяч рублей в месяц, в то время как сотрудники сферы розничной торговли ровно в два раза меньше.
Также стало известно, какую зарплату могут иметь представители разных сфер:
- высшего и среднего менеджмента и специалисты из сферы стратегий и инвестиций — от 100 тысяч рублей;
- сельхозработники — 98 тысяч рублей;
- строители и сотрудники сферы добычи сырья — 90 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что сегодня Омская область окажется в поле действия магнитной бури. Метеозависимые находятся в зоне риска, и самочувствие может ухудшиться. На фоне геомагнитных возмущений возможно появление головной боли, тошноты и других симптомов.