В Омске рабочие требуют поднять им зарплату до 80 тысяч в месяц

По данным аналитиков hh.ru, в марте соискатели в Омской области в среднем рассчитывали на зарплату в 50 тысяч рублей. За год их зарплатные ожидания выросли на 25%. Больше всего это коснулось рабочих и автомастеров. Производственные работники теперь хотят получать 80 тысяч рублей в месяц, в то время как сотрудники сферы розничной торговли ровно в два раза меньше.