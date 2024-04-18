Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске рабочие требуют поднять им зарплату до 80 тысяч в месяц

За год их зарплатные ожидания выросли на четверть.

Источник: Om1.ru

По данным аналитиков hh.ru, в марте соискатели в Омской области в среднем рассчитывали на зарплату в 50 тысяч рублей. За год их зарплатные ожидания выросли на 25%. Больше всего это коснулось рабочих и автомастеров. Производственные работники теперь хотят получать 80 тысяч рублей в месяц, в то время как сотрудники сферы розничной торговли ровно в два раза меньше.

Также стало известно, какую зарплату могут иметь представители разных сфер:

  • высшего и среднего менеджмента и специалисты из сферы стратегий и инвестиций — от 100 тысяч рублей;
  • сельхозработники — 98 тысяч рублей;
  • строители и сотрудники сферы добычи сырья — 90 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сегодня Омская область окажется в поле действия магнитной бури. Метеозависимые находятся в зоне риска, и самочувствие может ухудшиться. На фоне геомагнитных возмущений возможно появление головной боли, тошноты и других симптомов.