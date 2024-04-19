«Башнефть» установила ограждения от дронов на нефтезаводах

«Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар. Поэтому часть работы выполнена и она продолжается постоянно. <…> В целом, когда я говорю о “Башнефти”, имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы.», — сказал глава республики.