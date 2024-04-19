Белорусские космонавты будут получать «особую» пенсию

В документе говорится, что изменения приняты во исполнения пункта 5 указа президента «О статусе белорусского космонавта».
«Пункт 3 Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь дополнить абзацем следующего содержания: “космонавтам Республики Беларусь”, — отмечается в постановлении.
Напомним, что согласно указу президента Беларуси № 100, белорусские космонавты имеют право на ряд льгот и преференций.
В частности, они могут обслуживаться в Республиканском клиническом медицинском центре и получить господдержку при строительстве жилья.
Вместе с тем, согласно указу, космонавт должен знать основы идеологии белорусского государства, участвовать в общественной жизни страны, достойно представлять ее на международных мероприятиях, в которых он будет участвовать.
Он должен участвовать в популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта и не допускать действий, которые могут дискредитировать статус космонавта Беларуси.
Первый белорусский космонавт
Первым космонавтом в истории суверенной Беларуси стала бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская, которая отправилась на орбиту 23 марта. С ней в экипаже были российский космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Корабль «Союз МС-25» был запущен с космодрома Байконур.
Василевская провела на орбите 12 суток и провела ряд научных исследований. На Землю белоруска вернулась 6 апреля. Глава государства Александр Лукашенко удостоил космонавтку звания Герой Беларуси.