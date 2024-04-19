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Белорусские космонавты будут получать «особую» пенсию

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило право космонавтов на пенсию за особые заслуги перед страной, следует из постановления Совмина № 287, опубликованного в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В документе говорится, что изменения приняты во исполнения пункта 5 указа президента «О статусе белорусского космонавта».

«Пункт 3 Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь дополнить абзацем следующего содержания: “космонавтам Республики Беларусь”, — отмечается в постановлении.

Напомним, что согласно указу президента Беларуси № 100, белорусские космонавты имеют право на ряд льгот и преференций.

В частности, они могут обслуживаться в Республиканском клиническом медицинском центре и получить господдержку при строительстве жилья.

Вместе с тем, согласно указу, космонавт должен знать основы идеологии белорусского государства, участвовать в общественной жизни страны, достойно представлять ее на международных мероприятиях, в которых он будет участвовать.

Он должен участвовать в популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта и не допускать действий, которые могут дискредитировать статус космонавта Беларуси.

Первый белорусский космонавт

Первым космонавтом в истории суверенной Беларуси стала бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская, которая отправилась на орбиту 23 марта. С ней в экипаже были российский космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Корабль «Союз МС-25» был запущен с космодрома Байконур.

Василевская провела на орбите 12 суток и провела ряд научных исследований. На Землю белоруска вернулась 6 апреля. Глава государства Александр Лукашенко удостоил космонавтку звания Герой Беларуси.

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