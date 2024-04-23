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9−20−25: глава Минпрома рассказал об условиях новой ипотеки

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. В Казахстане запустят новую льготную ипотеку в мае 2024 года, заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Источник: Sputnik.kz

«Условия программы для социально уязвимых граждан по ставке 7% годовых, для остальных категорий граждан — 9% с первоначальным взносом 20%».

сообщил Шарлапаев на заседании правительства.

Займы будут выдаваться на первичное жилье в мегаполисах и областных центрах, отметил министр. Также можно приобрести вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, при условии что их количество не превысит 30% от общего объема выделенных средств в год.

«В первый год планируется выдать 12 тыс займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге (8 лет) для выдачи 8 тыс займов».

продолжил глава Минпрома.

По программе «7−20−25» выдадут порядка 5 тыс займов на сумму 100 млрд тенге, добавил он.

«В стране насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства в 8 регионах. В целях ввода незавершенных объектов государством оказываются необходимые меры по выделению финансирования и поиску инвесторов», — заверил Шарлапаев.

К июлю 2024 года в Астане планируют завершить строительство 9 объектов долевого строительства и выдать ключи порядка 484 семьям, отметил он.

В остальных же регионах продолжается суд с недобросовестными застройщиками, дополнил министр.

«В республике выявлено 581 строящихся объектов долевого строительства, из которых 421 объектов (72,5%) строятся без разрешения на привлечение денег дольщиков. Важно не допустить увеличение роста подобных объектов», — подчеркнул глава ведомства.

Минпром выработал меры госрегулирования в этой сфере путем:

  • запрета на заключение предварительных договоров,
  • увеличения штрафных санкций (с 300 до 2000 МРП),
  • запрета на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;
  • осуществления сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.

Пока эти предложения рассматривает правительство.

На сегодня, данные предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами и организациями, с дальнейшим внесением в соответствующий Закон.

экономика
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ипотека