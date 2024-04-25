Калининградская область впервые отправила партию пшеницы в Венесуэлу

В 2024 году регион планирует экспортировать за пределы России более 500 тысяч тонн зерновых, среди которых 90% пшеницы. Также Калининградская область поставляет за рубеж кукурузу и ячмень. Зерновые направляют в страны Северной и Южной Америки (Мексика, Бразилия), Северной Европы (Литва), Азиатского региона (Китай), Северной Африки (Марокко), передает ТАСС.