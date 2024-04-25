Калининградская область впервые отправила партию пшеницы в Венесуэлу

«Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 30,5 тысяч тонн экспортирована в Венесуэлу судовыми партиями», — передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Пшеницу перевозят морским путем. Сотрудники управления регионального Россельхознадзора установили, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям Венесуэлы.
В 2024 году регион планирует экспортировать за пределы России более 500 тысяч тонн зерновых, среди которых 90% пшеницы. Также Калининградская область поставляет за рубеж кукурузу и ячмень. Зерновые направляют в страны Северной и Южной Америки (Мексика, Бразилия), Северной Европы (Литва), Азиатского региона (Китай), Северной Африки (Марокко), передает ТАСС.
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