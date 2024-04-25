Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область впервые отправила партию пшеницы в Венесуэлу

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля, ФедералПресс. Калининградская область экспортировала в Венесуэлу первую партию пшеницы. В страну направлено 30,5 тысячи тонн продукции.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 30,5 тысяч тонн экспортирована в Венесуэлу судовыми партиями», — передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Пшеницу перевозят морским путем. Сотрудники управления регионального Россельхознадзора установили, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям Венесуэлы.

В 2024 году регион планирует экспортировать за пределы России более 500 тысяч тонн зерновых, среди которых 90% пшеницы. Также Калининградская область поставляет за рубеж кукурузу и ячмень. Зерновые направляют в страны Северной и Южной Америки (Мексика, Бразилия), Северной Европы (Литва), Азиатского региона (Китай), Северной Африки (Марокко), передает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал, сменит ли калининградский губернатор место работы.

сельское хозяйство