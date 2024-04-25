Песков заявил, что Путин и бизнес остались довольны съездом РСПП

Перед выступлением главы государства на съезде РСПП выступил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что в России назрела необходимость «налоговой донастройки», ее планируется обсудить с правительством и представителями бизнеса в середине мая, чтобы решения были готовы к весенней сессии.