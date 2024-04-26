С 25 мая в Перми начнется реконструкция путепровода на Карпинского

В Перми с 25 мая начнется реконструкция путепровода на улице Карпинского над Транссибирской магистралью. Работы будут проводиться в рамках расширения участка от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.
На время проведения ремонтных работ мост закроют для движения транспорта. Объезд закрытого участка возможен по улице Стахановской. Кроме того, между Индустриальным районом и центром Перми временно прекратят ходить трамваи. Изменения коснутся трамваев № 11 и № 5. С 1 мая запустят компенсационный автобусный маршрут № 72.
Также изменится схема движения автобусов. Автобусы № 3 будут курсировать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов, № 4 — по улицам Стахановской, Чкалова и Куйбышева, № 36 и № 59 — по улице Стахановской и шоссе Космонавтов.
Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят быть более внимательными, заранее планировать свои поездки и выбирать пути объезда.